Користувачам набрид Google AI Overviews.

У травні минулого року Google запустила експериментальну функцію AI Overviews, яка збирає з інформації на різних сайтах коротку відповідь на пошуковий запит користувача. Технологія виявилася недосконалою і стала видавати дивні відповіді, наприклад, АІ пропонував користувачеві їсти каміння.

Редактори видання Tom's Guide знайшли ще одну кумедну деталь, пов'язану з Google AI Overviews. Журналісти задалися питанням: як відключити технологію в пошуковику? Виявилося зробити це досить просто: потрібно додати в пошуковий запит нецензурну лексику.

Чарівного "Як ***** відключити ai overviews" достатньо, щоб Google показав стандартні результати пошуку. Однак Tom's Guide зазначає, що лайка так само змінює і самі сайти, які з'являться у видачі, тож із цим потрібно бути обережнішим, зокрема на роботі.

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Раніше ми розповідали, що в ChatGPT з'явилася перша "думаюча" модель, якою можна користуватися безкоштовно. Водночас платним передплатникам доступна ще й більш просунута модель новинки.

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