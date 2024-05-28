Компанія вживає "швидких заходів", щоб видаляти деякі дивні відповіді інструменту штучного інтелекту.

Соціальні мережі переповнені прикладами нового продукту штучного інтелекту (ШІ) Google AI Overview, який говорить дивні речі. Зокрема, користувачам пропонують заклеїти піцу клеєм або зʼїсти каміння. Як повідомляє The Verge, компанія Google уже рік тестує нову функцію AI Overviews, яка була запущена в бета-версії в травні 2023 року під назвою Search Generative Experience. За рік компанія обслужила понад мільярд запитів.

"Компанія, яка колись була відома тим, що була на передовій та поставляла високоякісні речі, тепер відома низькоякісною продукцією, яка стає мемом", - сказав анонімно один із засновників ШІ.

При цьому в Google стверджують, що їх продукт AI Overview переважно видає користувачам "високоякісну інформацію".

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Прессекретар Google Меган Фарнсворт зауважила, що компанія "вживає оперативних заходів" для видалення певних запитів до AI Overviews, "де це доречно відповідно до нашої політики щодо вмісту, і використовує ці приклади для розробки ширших удосконалень наших систем, деякі з яких уже почали розгортатися".

Своєю чергою експерт зі штучного інтелекту та почесний професор нейронауки в Нью-Йоркському університеті Гері Маркус заявив, що багато компаній, які займаються штучним інтелектом, "продають мрії" про те, що ця технологія підніметься з 80% правильності до 100%.

Маркус наголосив, що досягти початкових 80% відносно просто, адже це пов'язано з апроксимацією великої кількості людських даних, проте останні 20% є надзвичайно складним завданням.

"Насправді вам потрібно провести певні міркування, щоб вирішити: чи є ця річ правдоподібною? Чи є це джерело легітимним? Ви маєте робити те, що може зробити людина, яка перевіряє факти, що насправді може потребувати штучного загального інтелекту", - пояснив він.

Курйози від Google - останні новини

Нещодавно користувачі ШІ Google AI Overview повідомляли, що на питання: що робити, щоб сир не стікав з приготованої піци, штучний інтелект відповідає: "Додайте трохи клею. Змішайте приблизно 1/8 чашки клею Elmer з соусом. Нетоксичний клей підійде".

27 травня повідомлялося, що у Німеччині один із жителів помітив, що в Google-картах дорога названа "вулицею Гітлера".

"Ми швидко подбали про те, щоб назву було видалено. Дані для Google Maps надходять із різних джерел. До них належать компанії-агрегатори даних, загальнодоступні джерела і в деяких випадках партнери, такі як місцева влада", - наголосив представник компанії Google.

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