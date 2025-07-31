Google 'зливає' ваші чати з ChatGPT у пошукову видачу – що потрібно знати

У мережі звернули увагу, що чати ChatGPT, якими ви ділилися за посиланням, тепер індексуються в Googlе.

У пошуковій видачі Google почали з'являтися чати з ChatGPT, якими користувачі ділилися через публічні посилання. В OpenAI наголошують, що за замовчуванням усі такі листування закриті для пошукових машин.

У статті-розслідуванні Fast Company стверджується, що якщо виконати в Google прямий пошук за адресою site:chatgpt.com/share [ключове слово], то у видачі з'являться діалоги користувачів. Як результат, у відкритому доступі опинилися особисті листування, робочі документи, фрагменти коду і будь-які секрети, які ChatGPT знає про вас.

Наприклад, дедалі більше людей використовують ChatGPT як особистого психолога, розповідаючи подробиці свого особистого життя – від тривожних розладів і депресії до історій про сімейні конфлікти та сексуальне життя. Іноді користувачі згадують свої імена, місце проживання або інші дані, що дозволяють їх ідентифікувати.

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Експерти називають те, що відбувається, тривожним сигналом і зазначають, що на сайті ChatGPT навіть не повідомляється про таку поведінку при створенні веб-посилань. "Багато користувачів упевнені, що спілкуються з ChatGPT у повній конфіденційності, але часто вони навіть не підозрюють, що їхні діалоги можуть стати публічними", ідеться в статті.

Як захистити свої чати від Google:

Фішка в тому, що якщо ви просто скопіювали (створили) посилання на чат, то він уже вважається публічним і відлітає в пошуковики.

Щоб захистити свої чати від сторонніх очей:

Зайдіть у налаштування ChatGPT.

Перейдіть у розділ "Керування даними".

Натисніть на кнопку "Посилання для поширення".

Щоб видалити всі посилання, натисніть на значок кошика поруч із кожним чатом.

А якщо раптом вирішите поділитися якимось чатом у майбутньому, при створенні посилання не ставте галочку поруч із пропозицією зробити його загальнодоступним. Тоді вашу бесіду з нейромережею знайти ніхто не зможе – принаймні, так каже OpenAI.

Раніше OpenAI розповіла про 700 мільйонів активних користувачів ChatGPT на тиждень, що становить майже 10% населення світу. Для порівняння: у лютому 2025 року їх було близько 400 мільйонів.

Тим часом очільник OpenAI Сем Альтман попереджає, що ваші листування з ChatGPT можуть бути використані в суді. Чинне законодавство не надає ШІ особливого статусу конфіденційності, так само, як бесіди з терапевтом чи юристом.

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