Google 'зливає' ваші чати з ChatGPT у пошукову видачу – що потрібно знати

У пошуковій видачі Google почали з'являтися чати з ChatGPT, якими користувачі ділилися через публічні посилання. В OpenAI наголошують, що за замовчуванням усі такі листування закриті для пошукових машин.
У статті-розслідуванні Fast Company стверджується, що якщо виконати в Google прямий пошук за адресою site:chatgpt.com/share [ключове слово], то у видачі з'являться діалоги користувачів. Як результат, у відкритому доступі опинилися особисті листування, робочі документи, фрагменти коду і будь-які секрети, які ChatGPT знає про вас.
Наприклад, дедалі більше людей використовують ChatGPT як особистого психолога, розповідаючи подробиці свого особистого життя – від тривожних розладів і депресії до історій про сімейні конфлікти та сексуальне життя. Іноді користувачі згадують свої імена, місце проживання або інші дані, що дозволяють їх ідентифікувати.
Експерти називають те, що відбувається, тривожним сигналом і зазначають, що на сайті ChatGPT навіть не повідомляється про таку поведінку при створенні веб-посилань. "Багато користувачів упевнені, що спілкуються з ChatGPT у повній конфіденційності, але часто вони навіть не підозрюють, що їхні діалоги можуть стати публічними", ідеться в статті.
Як захистити свої чати від Google:
Фішка в тому, що якщо ви просто скопіювали (створили) посилання на чат, то він уже вважається публічним і відлітає в пошуковики.
Щоб захистити свої чати від сторонніх очей:
- Зайдіть у налаштування ChatGPT.
- Перейдіть у розділ "Керування даними".
- Натисніть на кнопку "Посилання для поширення".
- Щоб видалити всі посилання, натисніть на значок кошика поруч із кожним чатом.
А якщо раптом вирішите поділитися якимось чатом у майбутньому, при створенні посилання не ставте галочку поруч із пропозицією зробити його загальнодоступним. Тоді вашу бесіду з нейромережею знайти ніхто не зможе – принаймні, так каже OpenAI.
Раніше OpenAI розповіла про 700 мільйонів активних користувачів ChatGPT на тиждень, що становить майже 10% населення світу. Для порівняння: у лютому 2025 року їх було близько 400 мільйонів.
Тим часом очільник OpenAI Сем Альтман попереджає, що ваші листування з ChatGPT можуть бути використані в суді. Чинне законодавство не надає ШІ особливого статусу конфіденційності, так само, як бесіди з терапевтом чи юристом.