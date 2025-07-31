У лютому компанія говорила про 400 млн активних користувачів на тиждень.

Стартап OpenAI нарахував 700 мільйонів осіб, які використовують ChatGPT щотижня, що становить майже 10 відсотків населення світу, пише The Information. Для порівняння: у лютому 2025 року їх було близько 400 мільйонів.

Швидке зростання відбулося на тлі загального інтересу до ШІ та появи нових "міркуючих" моделей o3 і o4-mini. Компанія називає їх своїми найрозумнішими моделями, які можуть використовувати всі інструменти ChatGPT.

За даними The Information, розробники ChatGPT подвоїли свою виручку за перші сім місяців 2025 року, досягнувши 12 мільярдів доларів річного доходу. Наразі OpenAI заробляє 1 мільярд доларів на місяць або 20 000 доларів щохвилини.

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У найближчих планах у OpenAI випуск GPT-5. Орієнтовно це відбудеться на початку серпні. За словами джерел, близьких до компанії, GPT-5 буде не просто мовною моделлю, а революцією у сфері ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це універсальний ШІ, який буде здатний розв'язувати будь-які завдання і змагатися з геніями.

Окремо компанія готує модель з "відкритими вагами", щоб наздогнати DeepSeek і Meta. Передбачається, що вона буде доступна під вільною ліцензією.

Нагадаємо, раніше цього тижня OpenAI додала в ChatGPT навчальний режим – він не дає готову відповідь, а підштовхує користувача до неї. Чат-бот покроково пояснює, що потрібно зробити, щоб вирішити все самому.

Тим часом голова OpenAI Сем Альтман попереджає, що ваші листування з ChatGPT можуть бути використані в суді. Чинне законодавство не надає ШІ-чатботами особливого статусу конфіденційності, так само, як бесіди з терапевтом або юристом.

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