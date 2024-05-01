Nokia перевипустить легендарний кнопковий телефон, який був практично у всіх

Девайс з'явився 1999 року і за 25 років продався накладом у 160 мільйонів штук.

Компанія HMD Global, яка сьогодні випускає смартфони під брендом Nokia, готується до перевипуску ще одного культового "кнопочника". Це буде свіжа версія апарату, випущеного під фінським брендом чверть століття тому.

Як повідомляє портал GSMArena, китайська фірма готує нову версію Nokia 3210. Девайс з'явився в 1999 році і за 25 років продався накладом у понад 160 мільйонів штук. У нього був монохромний дисплей, кнопкова клавіатура, підтримка T9 і цілих три гри – культова "Змійка", "Пам'ять" і "Обертання".

На зображенні, що просочилося, показано телефон у синьому кольорі. Оновлений Nokia 3210 версії 2024-го має отримати класичний дизайн, підтримку 4G і Bluetooth і велику автономність. Загалом, нічого видатного, але такі девайси досі мають попит.

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Очікується, що Nokia 3210 (2024) вийде до кінця цього місяця. Вартість телефону поки що невідома, але раніше на ринку був представлений кнопковий телефон Nokia 220 2024 всього за 40 доларів.

Під брендом Nokia часом виходять досить цікаві пристрої. У квітні була анонсована стильна розкладачка з прозорим корпусом і класичною "змійкою". Її роздаватимуть як приз у різних акціях у соціальних мережах.

А минулорічний Nokia G22 журнал Time назвав одним із найкращих винаходів 2023 року. Його фішка полягає в його високій ремонтопридатності: будь-який користувач, який має невеличку викрутку та п'ять хвилин часу, може замінити акумулятор, дисплей, камеру та задню кришку – деталі, які найчастіше ламаються.

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