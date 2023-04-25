За запевненням виробника, одного заряду батареї вистачить на кілька днів.

Легендарний бренд Nokia, власником якого сьогодні є HMD Global, представила в Китаї кнопковий телефон Nokia 105 4G (2023). Це спадкоємець однойменної моделі 2021 року.

Головні відмінності Nokia 105 4G (2023) від попередника – підтримка Bluetooth 5.0 (завдяки чому до телефону можна підключати бездротові навушники) і більш потужний акумулятор. Його місткість зросла з 1 020 до 1 450 мАг, тобто на 42%, повідомляє портал Gizmochina.

Разом з тим телефон має вбудовану гру "Змійка", ліхтарик, FM-радіо, підтримує дві SIM-карти, мережі 4G і функцію голосового виклику з високою чіткістю VOLTE. Крім того, згадується можливість розширення пам'яті карткою місткістю до 32 Гбайт.

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Корпус телефону виготовлений зі зносостійкого полікарбонату. При цьому одного заряду батареї вистачить на кілька днів, запевнив виробник.

Nokia 105 4G (2023) доступний в Китаї в блакитному і чорному виконанні за ціною 230 юанів (близько 1100 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Нагадаємо, що раніше у цьому році Nokia представила цікавий смартфон з можливістю самостійного ремонту. Так, акумулятор Nokia G22 можна самостійно поміняти за 5 хвилин, а заміна дисплея займе близько 20 хвилин. На інших моделях виробника аналогічний процес зайняв би близько півтори години.

Смартфони поступово збільшуються в розмірах, і зараз ми знаходимося на етапі, коли більшість з них важко використовувати однією рукою. Однак у 2023 році все ще можна придбати невеликі телефони з екраном діагоналлю до 6 дюймів. УНІАН ділився добіркою найкращих компактних телефонів на 2023 рік.

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