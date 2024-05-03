За своїми масштабами вона поступиться прем'єрі лінійок нових iPhone, але анонс нових планшетів теж доволі велика подія.

У вівторок, 7 травня, Apple проведе презентацію нових продуктів. Захід отримав слоган Let Loose ("Звільнись, дай волю") і судячи з тизеру і чуток, буде присвячений лінійці планшетів iPad.

Попередня презентація нових планшетів Apple відбулися ще у жовтні 2022 року – і це найтриваліший в історії період без нових моделей. Тож травневий реліз, як очікується, буде доволі суттєвим.

Які анонси чекати на травневій презентації Apple

Головною прем'єрою Apple 7 травня стане серія флагманських iPad Pro. Починаючи з 2018 року купертинівці вносили безліч дрібних апгрейдів, але зараз вони готують абсолютно новий продукт.

Очікується, що модель отримає OLED-екран замість LCD, що застосовувалися раніше, злегка виросте в розмірах, але обзаведеться більш тонким корпусом. Головною зміною в технічній частині стане перехід з чіпа M2 на M3 – можливо, навіть M4, якщо Apple налаштована амбітно.

Вартість iPad Pro OLED зможе налякати практично будь-якого непідготовленого покупця. Якщо чутки вірні, наступне покоління планшетів коштуватиме майже вдвічі дорожче за нинішні моделі. Тобто, $1500 за 11 дюймів і $1800 за 13 дюймів. Усе через перехід на нові екрани.

Також на глядачів чекають нові моделі iPad Air, які востаннє оновлювалися понад два роки тому. За попередніми даними, сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає діагональ 12,9 дюйма. Звичайно, оновлять і залізо (M1 ➝ M2), а задня камера отримає овальний блок у стилі смартфона iPhone XS.

Ще однією важливою прем'єрою стане показ оновленої клавіатури Magic Keyboard для iPad Pro зі збільшеним трекпадом і алюмінієвим верхнім корпусом. Що стосується фірмового стилуса Apple Pencil, то він вперше отримає тактильний зворотний зв'язок.

Як дивитися травневу презентацію Apple

Презентація Let Loose відбудеться вже 7 травня, о 17:00 за Києвом. Захід відбудеться в кампусі Apple Park у Купертіно. Але буде і трансляція, до якої можна під'єднатися через веб-сайт або YouTube.

Подивитися трансляцію можна буде і після її завершення в записі.

Остання презентація Apple відбулася в жовтні 2023 року. На ній показали одразу три нові чипи M3, M3 Pro і M3 Max на базі 3-нм техпроцесу, а також оновлені ноутбуки MacBook Pro 14/16 і iMac 24 (2023).

До кінця 2024 року в Apple ще вийдуть смартфони iPhone 16, про які вже практично все відомо, "революційні" Apple Watch X і бюджетні навушники AirPods "для всіх".

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