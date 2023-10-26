Наразі послуга доступна лише для деяких користувачів.

У соцмережі X (раніше Twitter) з’явилася довгоочікувана функція аудіо- та відеодзвінків.

Як пише видання The Verge, кілька користувачів платформи, серед яких і співробітники самого The Verge, отримали сповіщення під час відкриття програми: "Аудіо- та відеодзвінки тут!".

У налаштуваннях програми також з’явився новий перемикач "Увімкнути аудіо- та відеодзвінки", який вмикає цю функцію, а потім дозволяє вибрати, "з ким вам зручно нею користуватися".

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Відомо, що дзвінки доступні від людей із вашої адресної книги, людей, за якими ви стежите, та верифікованих користувачів.

Водночас власник соцмережі Ілон Маск опублікував у своєму акаунті пост користувача DogeDesigner, де вказано, що наразі функція доступна лише для користувачів iOS. Згодом той же юзер додав, що ця функція доступна лише для преміум-користувачів мережі.

Новини Twitter

Нагадаємо, у травні Х (тоді Twitter) оголосила про те, що незабаром на платформі з'явиться функція аудіо- та відеодзвінків.

Нещодавно стало відомо, що соціальна мережа Х може стати платною. Наразі платну версію тестують для нових облікових записів в Новій Зеландії та на Філіппінах.

Зазначається, що річна плата становить 1 долар США, але ціни залежать від країни та валюти. Нова підписка під назвою "Not A Bot" буде стягувати плату з користувачів за публікування контенту, лайки, репости, цитування постів інших акаунтів, а також за додавання постів в закладки.

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