Також з 10 травня на платформі вводиться шифрування особистих повідомлень.

На платформі Twitter скоро з'явиться можливість здійснювати аудіо- та відеодзвінки.

"Скоро з'явиться голосовий і відеочат від кожного користувача до будь-кого на цій платформі, так що ви зможете спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону", - написав власник Twitter Ілон Маск у своєму акаунті. При цьому він не уточнив, коли з'явиться дане нововведення.

Також Маск оголосив, що з 10 травня на платформі вводиться шифрування особистих повідомлень. Крім того, в останній версії з'явилася можливість відповідати в особистих повідомленнях на будь-яке повідомлення в ланцюжку, а не тільки на саме останнє.

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Нововведення в Твіттері

Раніше Твіттер оголосив про пом'якшення політики блокування акаунтів за порушення. Також користувачі тепер можуть оскаржити блокування облікового запису.

На початку квітня Твіттер зняв обмеження з акаунтів, що належать російським держвідомствам - тепер вони пропонуються користувачам без всяких обмежень.

Раніше Маск анонсував в Твіттер оновлення, яке дозволить ЗМІ стягувати плату з користувачів за окрему прочитану публікацію.

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