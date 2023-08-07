iPhone 15 Pro і 15 Pro Max вийдуть у варіанті з 2 ТБ пам'яті. Сьогодні у продажу можна знайти тільки моделі з накопичувачем на 1 ТБ максимум.

Потік новин про нові айфони не вичерпується. Ми вже знаємо, що вони сильно подорожчають, а найтоповішу модель 15 Pro Max оснастять перископічним телеоб'єктивом з зумом 5X або 6Х.

Тепер стало відомо, що Apple планує збільшити обсяг вбудованої пам'яті до рекордних 2 ТБ. Це рекорд не тільки серед iPhone, але і на ринку смартфонів взагалі, повідомляє MacRumors.

Також очікується, що iPhone 15 Pro і 15 Pro Max запропонують мінімум 256 ГБ пам'яті замість 128 ГБ в iPhone 14 Pro, в той час, як більш дешеві iPhone 15 і 15 Plus в базових версіях будуть оснащуватися накопичувачами на 128 ГБ.

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Ймовірно, збільшення мінімальної кількості – одна з особливостей преміальних айфонів, яка позначиться на їх вартості. Раніше вже висловлювалася думка, що iPhone 15 в Pro-версіях будуть найдорожчими смартфонами в історії Apple, але натомість користувачів чекає великий апдейт.

Від звичайних iPhone 15 і iPhone 15 Plus чекають Dynamic Island і кардинальне оновлення камер. Водночас більш дорогі iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max повинні оснащуватися новим процесором A17 Bionic, рекордно вузькою рамкою, титановим корпусом та іншими поліпшеннями.

Дата презентації та старту продажів iPhone 15

За даними Bloomberg, нові смартфони будуть представлені 12 або 13 вересня, а в продаж вони надійдуть 22 числа.

Разом з тим деякі інсайдери запевняють, що запуск iPhone 15, скоріш за все, буде відкладено на кілька тижнів, тобто новинки з'являться в жовтні. Причина – затримка виробництва камер.

На вересневій презентації Apple точно покаже iPhone 15 і Apple Watch Series 9 з Watch Ultra 2. А вже в жовтні очікується презентація комп'ютерів на новому поколінні Apple Silicon.

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