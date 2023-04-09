Серед них Redmi Note 11S, RedMagic 7 Pro і ще 12 середньобюджетних моделей.

Компанія Google продовжує розширювати список сумісних пристроїв для своєї платформи ARCore, яка дозволяє користувачам розкрити весь потенціал можливостей доповненої реальності, вбудованих в їх Android-смартфони.

Тепер у списку 14 нових смартфонів:

Honor 70;

Infinix MobileZero 5G 2023;

Moto G72;

Oppo A96 5G;

Oppo Reno7 Z 5G;

Realme GT 2 Pro;

Realme GT Neo 3;

Realme GT Neo 3 150 Вт;

Sharp AQUOS Sense7;

Sharp AQUOS Sense7 Plus;

Vivo I2017;

Xiaomi Poco M4 Pro;

Xiaomi Redmi Note 11S;

ZTE Nubia RedMagic 7 Pro.

Більшість із цих пристроїв є моделями середнього класу, доступними у тому числі в Європі. На цих смартфонах користувачі можуть повною мірою випробувати можливості доповненої реальності в підтримуваних іграх і додатках. До таких, наприклад, належать Pokemon Go і Snapchat.

Google ARCore – платформа доповненої реальності, анонсована влітку 2017 року. Вона не вимагає спеціального обладнання, на відміну від проєкту Google Tango, який і послужив основою для ARCore.

Раніше УНІАН повідомляв, що користувачі незабаром зможуть "спілкуватися" з пошукачем Google як з реальною людиною. Google збирається впровадити у свою пошукову систему функцію розмовного ШІ – він буде схожий на ChatGPT.

Пошуковий гігант йде по стопах Microsoft з його оновленою пошуковою системою Bing з інтегрованим чатом ChatGPT. Передбачається, що додавання ШІ-помічника дозволить найпопулярнішій пошуковій системі поліпшити роботу, попри те, що спочатку Google сприйняла випуск ChatGPT як загрозу своєму рекламному бізнесу.

Паралельно Ілон Маск набирає команду для розробки аналога ChatGPT. Вважається, що суперницький чат-бот матиме менше обмежень щодо суперечливих тем порівняно з ChatGPT.

Вас також можуть зацікавити новини: