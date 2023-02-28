Вважається, що суперницький чат-бот матиме менше обмежень щодо суперечливих тем порівняно з ChatGPT.

В останні тижні мільярдер Ілон Маск звернувся до фахівців в області штучного інтелекту (ШІ) з пропозицією створити нову дослідницьку лабораторію для розробки конкурента ChatGPT – "розумного" чат-бота, який може виконувати найрізноманітніші завдання. Про це пише видання The Information з посиланням на людей, безпосередньо обізнаних про цей проєкт.

За даними журналістів, щоб очолити цю роботу, глава Tesla і Twitter найняв Ігоря Бабушкіна, дослідника, який до цього працював у відділі машинного навчання Alphabet DeepMind AI.

Вважається, що суперницький чат-бот від Маска матиме менше обмежень на суперечливі теми порівняно з ChatGPT, який "не запрограмований на створення контенту, який є упередженим або політичним".

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До слова, в 2015 році Ілон Маск став співзасновником OpenAI (компанія-розробник ChatGPT) в якості некомерційного стартапу, але був змушений покинути раду директорів в 2018 році через конфлікт інтересів.

Також цікаво, що ця новина суперечить більш раннім і не надто втішним висловлюванням Маска про штучний інтелект і ChatGPT, зокрема. Він не раз попереджав людство про те, що такі технології можуть становити загрозу цивілізації, і закликав до безпечного регулювання ШІ.

Що таке ChatGPT і на що він здатний

ChatGPT – це чат-бот, який на пару місяців існування викликав великий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

На відміну від класичних пошукових систем, він не має заготовлених шаблонів, але навчений давати осмислені відповіді "на льоту". ChatGPT навчали за допомогою масиву текстів з інтернету та системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною. Потім нейромережу переучували кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх більш точними та коректними.

На тлі своєї популярності ChatGPT встиг викликати чимало суперечок в мережі. Опитування показало, що деякі компанії вже замінюють співробітників ШІ-помічником, а популярне онлайн-видання Clarkesworld, що публікує любительські оповідання в жанрі Sci Fi, припинило прийом нових матеріалів від авторів через ChatGPT.

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