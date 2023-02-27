Автономний девайс вміє показувати відеоролики, працювати з віртуальним робочим столом і навіть запускати прості AR-ігри.

Компанія Xiaomi, за кілька місяців до анонсу аналогічного продукту від Apple, представила окуляри змішаної реальності Wireless AR Glass Discovery Edition. Вони підключаються без проводів до смартфона та управляються жестами рук і голови.

Корпус пристрою виконаний з дуже легкого сплаву, вага становить 126 грамів. Картинка виводиться на екрани Micro-OLED з роздільною здатністю Full HD і яскравістю 1200 ніт. За обчислення відповідає чипсет Snapdragon XR2 Gen 1.

Окуляри дозволяють дивитися фільми на великому віртуальному екрані, "серфити" інтернетом, гортати соцмережі, управляти "розумним" будинком, виводити різну корисну інформацію на кшталт погоди, навігатора і повідомлень, а також знімати відео завдяки вбудованим камерам. Їх тут відразу три: допоміжні потрібні для розпізнавання жестів.

Коли окуляри з'явиться у продажу, і скільки вони будуть коштувати, в Xiaomi не говорять. Пізніше цього року компанія влаштує повноцінну презентацію.

Apple готовий на весну свою гарнітуру змішаної реальності

Над Reality Pro – так називатиметься амбітна гарнітура змішаної реальності від Apple – протягом семи років працювали більше тисячі співробітників, а купертинівці роблять на неї велику ставку. За чутками, девайс буде коштувати близько $3000 – вдвічі більше, ніж у найближчих конкурентів.

Як і остання гарнітура Meta, пристрій Apple використовуватиме як віртуальну (XR), так і доповнену реальність (AR). У віртуальній реальності користувачі бачать зображення і контент в окулярах. AR, з іншого боку, накладає цифровий вміст на зображення реального світу.

Очікується, що анонс гарнітури відбудеться цієї весни, а реліз до кінця року. Паралельно Apple працює над бюджетною версією – вона буде випущена в кінці 2024 або початку 2025 року – і буде коштувати ближче до $1500.

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