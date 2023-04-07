Пошуковий гігант йде слідами Microsoft, яка вже вбудувала ChatGPT у свою пошукову систему Bing та браузер Edge.

Перегони чат-ботів зі штучним інтелектом тривають. Тепер корпорація Google збирається впровадити в свою пошукову систему функцію розмовного ШІ – він буде схожий на ChatGPT.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на слова CEO Google Сундара Пічаї.

Як зазначив Пічаї, після запуску цієї функції користувачі зможуть буквально спілкуватися з пошукачем, як з реальною людиною, ставлячи йому питання й отримуючи відповіді від ШІ. Крім того, тестується система, що дозволяє ставити уточнювальні питання комп'ютеру після отримання перших результатів пошукового запиту. Однак глава Google не повідомив про терміни впровадження даного нововведення.

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Google давно є лідером у розробці великих мовних моделей (LLM), які обробляють підказки природною мовою та відповідають на них текстом. Проте компанія ще не використовувала цю технологію, щоб впливати на те, як люди користуються пошуком, – додав Пічаї.

Таким чином, пошуковий гігант йде по стопах Microsoft з його оновленою пошуковою системою Bing з інтегрованим чатом ChatGPT. Передбачається, що додавання ШІ-помічника дозволить найпопулярнішій пошуковій системі поліпшити роботу, попри те, що спочатку Google сприйняла випуск ChatGPT як загрозу своєму рекламному бізнесу.

Сам Пічаї ще не повідомив, коли AI буде інтегрований у пошукову систему, але це, ймовірно, відбудеться дуже скоро, оскільки Google серйозно відстає від Microsoft у цій галузі.

Чому всі говорять про ChatGPT і роблять свої аналоги

ChatGPT – це чат-бот, який за пару місяців існування викликав великий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а з недавнього часу ще й навчився розпізнавати картинки та пояснювати меми.

Після того, як OpenAI представив ChatGPT широкій громадськості, багато компаній почали поспіхом розробляти подібні чат-боти.

На початку лютого Microsoft оновила свій пошуковик Bing і вбудувала туди поліпшену версію нейромережі ChatGPT – не ту, що знаходиться в загальному доступі. Користувачі можуть спілкуватися в чаті Bing, як ChatGPT, ставлячи питання та отримуючи відповіді природною мовою.

У відповідь на ChatGPT Google представили свого чат-бота Bard, але здивувати не вийшло. ШІ компанії поки відстає від розробок OpenAI, а сервіс доступний лише обмеженому числу користувачів. І допускає помилки.

Паралельно Ілон Маск набирає команду для розробки аналога ChatGPT. Вважається, що суперницький чат-бот матиме менше обмежень щодо суперечливих тем порівняно з ChatGPT.

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