Пристрої надійдуть у продаж вже цього тижня. Ціни стартують від $575.

Бренд Nubia представив серію ігрових флагманів Red Magic 8 Pro. Всього показали два пристрої – Red Magic 8 Pro і дорожчу 8 Pro+.

Обидві новинки отримали найпередовіше станом на сьогодні залізо: Snapdragon 8 Gen 2 працює в парі зі швидкою оперативною пам'яттю LPDD5X і накопичувачем UFS 4.0. Також є незалежний ігровий чіп Red Core 2, який відповідає за геймерські функції, на зразок правильної роботи тригерів, вібрації та підсвічування.

Також обидва апарати отримали OLED-екран 6.8" з частотою 120 Гц і яскравістю 1300 ніт, стереодинаміки, подвійний вібромотор і сенсорні кнопки на корпусі для управління в іграх. Набір камер однаковий: 50+8+2 Мп з ширіком і макро.

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Смартфони відрізняються місткістю акумулятора: якщо в Red Magic 8 Pro встановлена батарея на 6000 мАг з зарядкою 80 Вт, то в моделі Pro+ вже 5000 мАг і зарядка 165 Вт. Виробник стверджує, що від 0% до 100% смартфон заряджається всього за 14 хвилин.

Пристрої надійдуть у продаж 28 грудня в двох варіантах: з чорною і напівпрозорою кришкою. У Китаї вартість Red Magic 8 Pro починається від 3999 юанів (~21 200 грн), а за Red Magic 8 Pro+ просять від 5199 юанів (~27 000 грн).

А тим часом компанія Xiaomi на цей вівторок, 27 грудня, запланувала ще одну грандіозну презентацію. Серед новинок будуть нові смартфони бренду Redmi, смарт-годинники, навушники та ще кілька пристроїв.

До речі, якщо в пошуках нового смартфона, але не стежте активно за ринком, рекомендуємо список кращих пристроїв 2022 року в різних категоріях по співвідношенню "ціна-якість". Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє Китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

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