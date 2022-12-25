Серед новинок будуть нові смартфони, смарт-годинники, навушники та ще кілька пристроїв.

Ще й місяця не минуло з останньої глобальної презентації Xiaomi, а китайська компанія вже готує наступну. Причому відбудеться вона вже зовсім скоро – у вівторок, 27 грудня.

Відомо, що окрім смартфонів серії K60 компанія представить Note 12 Pro Extreme Edition і ще кілька гаджетів, серед яких смарт-годинник і фітнес-браслет.

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Що стосується K60, то в серію увійдуть три моделі: Redmi K60E, K60 і K60 Pro на процесорах MediaTek Dimensity 8200, Snapdragon 8 Plus Gen 1 і 8 Gen 2 відповідно. Вони отримають 2K-екрани з частотою 120 Гц і до 16+512 ГБ пам'яті, а Pro-версії дістанеться ще й зарядка потужністю 120 Вт.

Наступною новинкою стане Redmi Note 12 Pro Speed Edition на чіпі Snapdragon 778G + і теж з екраном 120 Гц. Основна камера – 108 Мп. Також апарат відразу отримає нову прошивку MIUI 14.

Ну а завершиться івент аксесуарами – представлять годинник Redmi Watch 3, фітнес-браслет Redmi Band 2 і навушники Redmi Buds 4 Lite. Дизайн цих продуктів компанія показала на постері.

Велика презентація Xiaomi 11 грудня: нові смартфони, годинники та міні-ПК

Нагадаємо, 11 грудня Xiaomi провела глобальну презентацію, на якій анонсувала багато нових пристроїв, серед яких лінійка смартфонів Xiaomi 13, смарт-годинник Watch S2, комп'ютер Mini та колонку Sound Pro.

Одним з найцікавіших анонсів став Xiaomi Mini – це бюджетна альтернатива Mac mini від Apple. При цьому він компактніше "яблучного" аналога і буде продаватися, зокрема, у версії без ОЗУ і SSD, щоб ви могли встановити її самостійно.

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