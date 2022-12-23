Новий ігровий апарат бренду Nubia набрав рекордну кількість очок.

Офіційна прем'єра серії Red Magic 8 відбудеться 26 грудня. Ще до презентації Pro-версія смартфона відзначилася у популярному бенчмарку AnTuTu, встановивши новий світовий рекорд продуктивності серед Android-гаджетів.

Скріншот з підсумками випробувань пристрою з'явився в офіційному профілі AnTuTu в Weibo. Підсумкова оцінка смартфона склала 1 348 653 балів – на 7573 балів більше, ніж у поточного рекордсмена OnePlus 11.

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Такі показники стали можливі завдяки новенькому процесору Snapdragon 8 Gen 2, який працює в парі зі швидкою оперативною пам'яттю LPDD5X і накопичувачем UFS 4.0. За охолодження заліза відповідає просунута система – смартфон повинен працювати стабільно навіть під навантаженням.

Крім топового процесора, смартфон отримає екран OLED діагоналлю 6,8 дюйма з вбудованим сканером відбитків пальців і 16-Мп камерою під поверхнею дисплея. За живлення відповідатиме акумулятор місткістю 6000 мАг з підтримкою 165-вт зарядки. Камера ж буде представлена датчиками зображення роздільною здатністю 50, 8 і 2 Мп.

До речі, якщо в пошуках нового смартфона, але не стежте активно за ринком, рекомендуємо список кращих пристроїв 2022 року в різних категоріях по співвідношенню "ціна-якість". Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

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