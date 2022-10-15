Видання The Information випустило звіт про майбутню гарнітуру змішаної реальності від Apple, для створення якої компанія залучила голлівудських режисерів. Інформація отримана від двох осіб, які брали участь в розробці девайса.
Зазначається, що гарнітура "нагадує лижні окуляри", а дизайн значною мірою заснований на "сітчастих тканинах, алюмінії та склі". Пристрій тонше і легше, ніж нещодавно представлена Quest Pro від Meta, яка важить 722 грами.
Для аутентифікації користувача і підтвердження платежів в гарнітуру поставлять сканер райдужної оболонки ока. Тобто, по суті, це буде нова версія Face ID, тільки на основі інших технологій. Така технологія дозволить, в тому числі легко використовувати одну гарнітуру для декількох користувачів.
Гарнітурі Apple також приписують 14 камер для відстеження погляду користувача – це дозволить знизити якість графіки в областях периферійного зору, щоб заощадити обчислювальні потужності пристрою. Кажуть, що покупка Apple німецького стартапу SensoMotoric Instruments у 2017 році дозволила їй створити цю технологію.
Зовнішня частина XR-гарнітури отримає дисплей, що дозволяє оточуючим людям бачити вираз обличчя користувача. Екран може працювати з низькою частотою оновлення кадрів для економії заряду, також як це реалізовано в Always-On Display на iPhone та Apple Watch.
Гарнітура змішаної реальності від Apple: що ще відомо
Apple офіційно ще підтвердила існування гарнітури, але її дебют очікується на початку 2023 року. Причому спочатку вихід був намічений до кінця цього року, проте проблеми з харчуванням змусили розробників відкласти реліз на наступний.
Також ЗМІ писали, що розробка пристрою не обійшлася без деякої турбулентності – зокрема, кілька співробітників нібито покинули компанію через "наслідки, які гарнітура може надати на те, як люди будуть взаємодіяти один з одним".
Для створення контенту купертинівці залучили голлівудських режисерів, у тому числі Джона Фабро, який виступив виконавчим продюсером міні-серіала "Доісторична планета" на Apple TV+, який пропонує глядачам зануритися у світ динозаврів.