Гарнітура змішаної реальності Apple отримає сканер райдужної оболонки ока для аутентифікації

Видання The Information випустило звіт про майбутню гарнітуру змішаної реальності від Apple, для створення якої компанія залучила голлівудських режисерів. Інформація отримана від двох осіб, які брали участь в розробці девайса.

Зазначається, що гарнітура "нагадує лижні окуляри", а дизайн значною мірою заснований на "сітчастих тканинах, алюмінії та склі". Пристрій тонше і легше, ніж нещодавно представлена Quest Pro від Meta, яка важить 722 грами.

Для аутентифікації користувача і підтвердження платежів в гарнітуру поставлять сканер райдужної оболонки ока. Тобто, по суті, це буде нова версія Face ID, тільки на основі інших технологій. Така технологія дозволить, в тому числі легко використовувати одну гарнітуру для декількох користувачів.

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Гарнітурі Apple також приписують 14 камер для відстеження погляду користувача – це дозволить знизити якість графіки в областях периферійного зору, щоб заощадити обчислювальні потужності пристрою. Кажуть, що покупка Apple німецького стартапу SensoMotoric Instruments у 2017 році дозволила їй створити цю технологію.

Зовнішня частина XR-гарнітури отримає дисплей, що дозволяє оточуючим людям бачити вираз обличчя користувача. Екран може працювати з низькою частотою оновлення кадрів для економії заряду, також як це реалізовано в Always-On Display на iPhone та Apple Watch.

Гарнітура змішаної реальності від Apple: що ще відомо

Apple офіційно ще підтвердила існування гарнітури, але її дебют очікується на початку 2023 року. Причому спочатку вихід був намічений до кінця цього року, проте проблеми з харчуванням змусили розробників відкласти реліз на наступний.

Також ЗМІ писали, що розробка пристрою не обійшлася без деякої турбулентності – зокрема, кілька співробітників нібито покинули компанію через "наслідки, які гарнітура може надати на те, як люди будуть взаємодіяти один з одним".

Для створення контенту купертинівці залучили голлівудських режисерів, у тому числі Джона Фабро, який виступив виконавчим продюсером міні-серіала "Доісторична планета" на Apple TV+, який пропонує глядачам зануритися у світ динозаврів.

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