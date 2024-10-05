Компанія зазнала збитків на 2.5 мільйона доларів.

Цього тижня Міністерство юстиції США оголосило вирок двом шахраям, які зуміли провернути велику аферу з підробленими iPhone. 34-річні Хаотянь Сун і Пенгфей Сюе обдурили корпорацію Apple, замінивши близько 6000 підроблених смартфонів на оригінальні, що принесло їм близько 2,5 мільйона доларів. Їхня злочинна діяльність тривала з 2017 по 2019 рік і призвела до серйозних фінансових втрат для компанії. Вирок було винесено 3 жовтня, обидва зловмисники отримали тюремні терміни.

Згідно з інформацією, отриманою від Міністерства юстиції, Сун був засуджений до 57 місяців в'язниці і повинен виплатити понад 1 мільйон доларів як компенсацію компанії Apple. Його спільник Сюе отримав 54 місяці ув'язнення і зобов'язаний повернути близько 397 тисяч доларів. Обидва також зобов'язані відбувати трирічний нагляд після звільнення і виплатити додаткові суми в рамках судового рішення.

Суть шахрайської схеми полягала в тому, щоб використовувати підроблені iPhone зі зміненими серійними номерами або номерами IMEI, які збігалися з реальними телефонами, що перебувають на гарантії. Apple надає річну гарантію на нові пристрої та пропонує плани страхування для продовження цієї гарантії, чим і скористалися зловмисники. Шахраї відправляли підроблені пристрої в сервісні центри Apple поштою або приносили особисто, використовуючи підроблені дані. У результаті Apple, вважаючи ці пристрої справжніми і такими, що перебувають на гарантії, часто міняла їх на оригінальні.

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Злочинну схему було розкрито завдяки спільним зусиллям служби безпеки Apple і слідчих. У 2019 інспектор пошти Стівен Коен почав перехоплювати посилки, в яких були тисячі підроблених iPhone, що надходили з Китаю, а потім передавалися в Apple. Ці пристрої або не перебували на гарантії, або містили підроблені деталі, але Apple помилково вважала їх справжніми.

Слідчий Коен також зазначив, що Apple має заходи для запобігання повторним шахрайським поверненням, включно з відмовою в ремонті або заміні пристрою, якщо запит надходить від певної особи або адреси. Однак шахраї легко обходили ці заходи, використовуючи різні псевдоніми і відкриваючи нові поштові скриньки. Наприклад, Сун був пов'язаний із вісьмома поштовими скриньками UPS Store, які відстежувалися правоохоронними органами.

Федеральні агенти почали перехоплювати посилки, записували номери IMEI всіх телефонів і дозволяли доставляти їх одержувачам, щоб зібрати більше інформації. Потім слідчі зв'язувалися з Apple для отримання даних про повернення, пов'язані з цими номерами. Як виявилося, Сун подавав понад 1000 заявок на ремонт, використовуючи безліч електронних адрес, деякі з яких були зареєстровані на його справжнє ім'я.

Слідство тривало протягом кількох місяців, агенти не тільки перехоплювали посилки, а й стежили за підозрюваними, аналізували їхні дії і навіть вивчали сміття біля їхніх будинків, щоб знайти докази. Apple також допомагала в розслідуванні, підтверджуючи підроблені номери IMEI і серійні номери, а також факт наявності контрафактних деталей у пристроях. У результаті злочинну схему було успішно розкрито, а шахраїв засуджено.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про способи як відрізнити справжній iPhone від підробленого. Перевірка за IMEI - найнадійніша гарантія справжності пристрою.

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