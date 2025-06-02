Поки апдейт доступний тільки в попередній збірці Windows 11, а реліз для всіх обіцяють трохи пізніше.

Microsoft випустила велике оновлення "Блокнота" для OC Windows 11, додавши в нього підтримку Markdown-розмітки. Тепер можна писати курсивом, жирним, а також робити списки, додавати гіперпосилання і не тільки, пише TechSpot.

З виходом версії 11.2504.50.0 у додатку з'явилася нова панель інструментів у верхній частині інтерфейсу, що дає змогу застосовувати базове форматування як до вже введеного тексту, так і в процесі його набору.

Також з'явилася можливість перемикатися між візуальним і Markdown-режимами через меню "Вид" або за допомогою спеціальної кнопки на нижній панелі. За потреби форматування можна повністю відключити в налаштуваннях програми.

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Поки апдейт доступний тільки в попередній збірці Windows 11 на каналах Canary і Dev, а реліз для всіх обіцяють трохи пізніше.

Раніше в "Блокноті" з'явився штучний інтелект: ШІ можна попросити переписати, скоротити або, навпаки, зробити текст більшим.

Нагадаємо, після майже 30 років вірної служби Microsoft видалила з Windows текстовий редактор WordPad. Він являв собою щось середнє між "Блокнотом" і Word з набору Office.

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