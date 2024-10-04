WordPad був чимось середнім між "Блокнотом" і Word з набору Office.

2 жовтня Microsoft почала поширення оновлення Windows 11 (2024), воно ж 24H2, яке стало найбільшим в історії ОС. Разом із новими функціями софтверний гігант виключив і інструмент, який був присутній у Віндовс майже 30 років – йдеться про текстовий редактор WordPad.

На це звернув увагу портал Digital Trends. Причиною видалення програми стало її застаріння, оскільки є більш сучасні рішення, включно з MS Word. А для документів із простим текстом, таких як .txt, підійде "Блокнот", який за останні пару років отримав велику кількість нових функцій.

Для користувачів, які хочуть зберегти WordPad у новій версії Windows, у Digital Trends запропонували створити резервну копію папки Accessories у C:\Program Files\Windows NT\Accessories та додати її у 24H2 після встановлення оновлення. У такому разі програма продовжить працювати, однак вона не оновлюватиметься.

Відео дня

При цьому текстовий редактор все ще залишиться доступним у старих версіях Windows, включно з Windows 11 23H2 / 22H2 і Windows 10 21H2.

Раніше Microsoft повідомила, що слідом за "Пуском" перебуває в процесі відмови від "Панелі управління". У компанії вважають, що обидва компоненти вже вичерпали свою актуальність і повинні поступитися місцем сучасним додаткам.

Після встановлення Windows 11 (24H2) користувачам стала доступна низка нових цікавих функцій, багато з яких побудовані на базі ШІ. Серед них: "Живі субтитри", інструменти для генерації картинок і технологія масштабування зображення Auto Super Resolution.

Як повідомляв УНІАН, в останні декілька місяців користувачі стали частіше переходити з Windows 10 на Windows 11. Наступного року закінчується підтримка "десятки", тому Microsoft радить оновлюватися вже зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: