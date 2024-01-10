Microsoft додала ШІ в "Блокнот": він навчився сам переписувати текст / фото ua.depositphotos.com

Схоже, Microsoft має намір інтегрувати штучний інтелект у максимальну кількість своїх продуктів. Раніше ШІ вже з'явився в Paint і "Ножицях", а тепер прийшов час одного з найстаріших додатків компанії – "Блокнота".

У оновленій версії цього інструменту з'явився новий пункт Cowriter ("Співавтор"): ШІ можна попросити переписати, скоротити або, навпаки, зробити текст об'ємнішим, повідомляє Neowin.

Крім того, в "Блокноті" з'явився лічильник з доступними користувачеві балами, які, ймовірно, можна буде витрачати на виконання завдань.

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Microsoft впровадила ШІ в "Блокнот" / фото Neowin

Нагадаємо, днями Microsoft відмовилася від підтримки текстового редактора WordPad, який був невід'ємною частиною Windows протягом 30 років. Тепер для роботи з текстом в системі присутній лише "Блокнот" і Microsoft Word. 

Поки оновлений "Блокнот" доступний в попередній збірці Windows 11, але очікується, що з найближчим оновленням це нововведення з'явиться і в офіційній збірці. Імовірно, це відбудеться в лютому або березні 2024 року.

Окрім інтеграції ШІ, з одним з найближчих апдейтів в Windows 11 також з'явиться новий режим енергозбереження. А перевстановлення ОС суттєво полегшать.

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