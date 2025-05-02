Компанія Xiaomi оголосила про запуск очікуваного оновлення HyperOS 2.2, яке супроводжуватиметься дебютом нової версії програми Xiaomi Camera 6.
Згідно з опублікованим графіком, перша хвиля оновлення стартує вже у середині травня й охопить низку флагманських і популярних середньобюджетних пристроїв. Зокрема, HyperOS 2.2 буде доступна для:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Turbo 4
Користувачі, які знайдуть назву свого пристрою в списку нижче, отримають нову версію ПЗ у проміжку з середини червня до кінця липня:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Turbo 3
Такий поетапний підхід дає змогу Xiaomi ретельно контролювати стабільність програмного забезпечення й оперативно усувати можливі неполадки до того, як нова версія системи стане доступною для більшої кількості пристроїв.
Хоча подробиць про нові функції в HyperOS 2.2 поки що небагато, відомо, що особлива увага буде приділена поліпшенню можливостей камери за рахунок тісної інтеграції з Xiaomi Camera 6. Очікуються також традиційна оптимізація продуктивності, зниження енергоспоживання, підвищення роботи жестів управління і загальної стабільності системи.
Раніше ми публікували список усіх смартфонів, які точно оновляться до HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, або, можливо, настав час замислитися про апгрейд.