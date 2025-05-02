Оновлення виходитиме у два етапи. Перші пристрої почнуть отримувати апдейт уже найближчими тижнями.

Компанія Xiaomi оголосила про запуск очікуваного оновлення HyperOS 2.2, яке супроводжуватиметься дебютом нової версії програми Xiaomi Camera 6.

Згідно з опублікованим графіком, перша хвиля оновлення стартує вже у середині травня й охопить низку флагманських і популярних середньобюджетних пристроїв. Зокрема, HyperOS 2.2 буде доступна для:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Turbo 4

Користувачі, які знайдуть назву свого пристрою в списку нижче, отримають нову версію ПЗ у проміжку з середини червня до кінця липня:

Відео дня

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Turbo 3

Такий поетапний підхід дає змогу Xiaomi ретельно контролювати стабільність програмного забезпечення й оперативно усувати можливі неполадки до того, як нова версія системи стане доступною для більшої кількості пристроїв.

Хоча подробиць про нові функції в HyperOS 2.2 поки що небагато, відомо, що особлива увага буде приділена поліпшенню можливостей камери за рахунок тісної інтеграції з Xiaomi Camera 6. Очікуються також традиційна оптимізація продуктивності, зниження енергоспоживання, підвищення роботи жестів управління і загальної стабільності системи.

Раніше ми публікували список усіх смартфонів, які точно оновляться до HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, або, можливо, настав час замислитися про апгрейд.

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