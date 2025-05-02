Які Xiaomi, Redmi та Poco отримають HyperOS 2.2 вже скоро: список пристроїв / фото Xiaomitime

Компанія Xiaomi оголосила про запуск очікуваного оновлення HyperOS 2.2, яке супроводжуватиметься дебютом нової версії програми Xiaomi Camera 6.

Згідно з опублікованим графіком, перша хвиля оновлення стартує вже у середині травня й охопить низку флагманських і популярних середньобюджетних пристроїв. Зокрема, HyperOS 2.2 буде доступна для:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro 15
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi Note 14 (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Turbo 4

Користувачі, які знайдуть назву свого пристрою в списку нижче, отримають нову версію ПЗ у проміжку з середини червня до кінця липня:

Відео дня
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi Note 13 (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Turbo 3

Такий поетапний підхід дає змогу Xiaomi ретельно контролювати стабільність програмного забезпечення й оперативно усувати можливі неполадки до того, як нова версія системи стане доступною для більшої кількості пристроїв.

Хоча подробиць про нові функції в HyperOS 2.2 поки що небагато, відомо, що особлива увага буде приділена поліпшенню можливостей камери за рахунок тісної інтеграції з Xiaomi Camera 6. Очікуються також традиційна оптимізація продуктивності, зниження енергоспоживання, підвищення роботи жестів управління і загальної стабільності системи.

Раніше ми публікували список усіх смартфонів, які точно оновляться до HyperOS 3 на базі Android 16. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій нову ОС, або, можливо, настав час замислитися про апгрейд.

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