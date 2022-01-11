Так можна буде закріпити потрібні пости.

В Instagram тестують нову функцію "Редагувати сітку": вона дозволить змінювати порядок публікацій в профілі користувача.

На цей звернув увагу розробник Алессандро Палуцці і повідомив у своєму Twitter.

Усталено сітка відсортована за датою додавання: чим новіший пост, тим він вищий. Тепер можна буде переставити публікації на будь-які місця, в обраному власником аккаунта порядку. Ще з новою функцією можна буде закріпити потрібні пости у верхній частині профілю.

Виглядати це буде приблизно так:

Поки функція доступна обмеженій кількості користувачів. Найближчим часом вона з'явиться для всіх охочих.

Читайте такожShazam приходить на ПК: шукати музику тепер можна прямо в браузеріРаніше повідомлялось, що у 2022 році основним напрямком Instagram'а стане розвиток відеоконтенту – компанія серйозно налаштована скласти конкуренцію TikTok. Зокрема, в сервісі Reels з'явиться ще більше функцій, а новий розділ "Відео" поєднає в собі відеоконтент зі стрічки і IGTV.

Нагадаємо, на початку січня в Instagram нарешті повернули хронологічну стрічку – через 5 років після того, як творці соцмережі замінили її алгоритмічним аналогом, який обчислює переваги користувачів.

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