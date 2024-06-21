Після 20 липня "Касперський" не зможе укладати нові угоди у США.

Сполучені Штати Америки вводять повну заборону на використання антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" через імовірний вплив російського уряду на це програмне забезпечення.

"Програмне забезпечення компанії викликає стурбованість уряду США щонайменше з 2017 року через імовірний вплив на нього російського уряду. Російський уряд має повний доступ до систем "Касперського" і до всіх даних своїх клієнтів", - пише ABC News.

За словами міністра торгівлі США Джини Раймондо, Росія показала, що має можливості і наміри використовувати такі російські компанії, як "Касперський", для збору і використання як зброї особистої інформації американців.

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Вона зазначила, що, хоча компанія вже давно викликала занепокоєння, і ще 2017 року програмне забезпечення було заборонене в деяких урядових системах, але наразі Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі вирішило повністю заборонити "Касперського".

"З огляду на наступальні кіберможливості російського уряду і здатність впливати на діяльність "Касперського", ми повинні піти на такий серйозний захід, як повна заборона, якщо хочемо захистити американців і їхні особисті дані", - сказала Раймондо.

Після 20 липня "Касперський" не зможе укладати нові угоди в США відповідно до заборони. Існуючі клієнти матимуть доступ до програмного забезпечення до 29 вересня, але після цього "Касперський" не зможе надавати оновлення безпеки. Програмні послуги будуть "деградувати".

Раймондо закликала американців і американські компанії "негайно припинити" використання цього програмного забезпечення, але заявила, що ті, хто продовжує користуватися наявними продуктами Касперського, не порушують закон.

"Лабораторія Касперського" у США

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2017 року Сенат США проголосував за заборону використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" федеральними установами, пославшись на те, що ця компанія може бути інструментом Кремля і становити загрозу для національної безпеки.

У 2022 році США активізували розслідування щодо національної безпеки "Лабораторії Касперського" через побоювання щодо російських кібератак після вторгнення Росії в Україну, які зростають.

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