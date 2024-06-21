США забороняють російську "Лабораторію Касперського" / фото ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки вводять повну заборону на використання антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" через імовірний вплив російського уряду на це програмне забезпечення.

"Програмне забезпечення компанії викликає стурбованість уряду США щонайменше з 2017 року через імовірний вплив на нього російського уряду. Російський уряд має повний доступ до систем "Касперського" і до всіх даних своїх клієнтів", - пише ABC News.

За словами міністра торгівлі США Джини Раймондо, Росія показала, що має можливості і наміри використовувати такі російські компанії, як "Касперський", для збору і використання як зброї особистої інформації американців.

Відео дня

Вона зазначила, що, хоча компанія вже давно викликала занепокоєння, і ще 2017 року програмне забезпечення було заборонене в деяких урядових системах, але наразі Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі вирішило повністю заборонити "Касперського".

"З огляду на наступальні кіберможливості російського уряду і здатність впливати на діяльність "Касперського", ми повинні піти на такий серйозний захід, як повна заборона, якщо хочемо захистити американців і їхні особисті дані", - сказала Раймондо.

Після 20 липня "Касперський" не зможе укладати нові угоди в США відповідно до заборони. Існуючі клієнти матимуть доступ до програмного забезпечення до 29 вересня, але після цього "Касперський" не зможе надавати оновлення безпеки. Програмні послуги будуть "деградувати".

Раймондо закликала американців і американські компанії "негайно припинити" використання цього програмного забезпечення, але заявила, що ті, хто продовжує користуватися наявними продуктами Касперського, не порушують закон.

"Лабораторія Касперського" у США

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2017 року Сенат США проголосував за заборону використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" федеральними установами, пославшись на те, що ця компанія може бути інструментом Кремля і становити загрозу для національної безпеки.

У 2022 році США активізували розслідування щодо національної безпеки "Лабораторії Касперського" через побоювання щодо російських кібератак після вторгнення Росії в Україну, які зростають.

Вас також можуть зацікавити новини: