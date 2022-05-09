Це сталося на тлі підвищених побоювань з приводу російських кібератак після вторгнення Росії в Україну.

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала розслідування з національної безпеки щодо російського антивірусного програмного забезпечення "Лабораторія Касперського".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Активізація розслідування пов'язують зі зростаючими побоюваннями через російські кібератаки після вторгнення Росії в Україну.

Минулого року Міністерство юстиції США передало справу до Міністерства торгівлі, але розслідування мало просунулося, поки в березні Білий дім не закликав їх активізуватися.

Йдеться про ризик того, що Кремль може використати антивірусне програмне забезпечення, яке має привілейований доступ до комп'ютерних систем, щоб викрасти конфіденційну інформацію з американських комп'ютерів або підробити їх у міру ескалації напруженості між Москвою та Заходом.

Доступ до мереж федеральних підрядників і операторів критичної інфраструктури США, таких як електромережі, викликає особливе занепокоєння, сказали джерела Reuters.

Регулятори США вже заборонили федеральному уряду використовувати програмне забезпечення "Касперського", і зрештою можуть змусити компанію вжити заходів для зменшення ризиків, пов'язаних із її продуктами, або взагалі заборонити американцям їх використовувати.

Розслідування, про яке раніше не повідомлялося, показує, що Вашингтон поглиблює використання своїх можливостей, намагаючись захистити громадян і корпорації США від російських кібератак.

Як зазначила Емілі Кілкріз, колишній заступник помічника торгового представника США, влада насправді є єдиним інструментом, який може завадити загрозі (від Касперського) для всієї економіки в приватному секторі, враховуючи загалом відкритий американський ринок.

Інші регуляторні повноваження не дозволяють уряду блокувати використання приватним сектором програмного забезпечення, виробленого компанією зі штаб-квартирою в Москві, яка довгий час розглядалася американськими чиновниками як серйозна загроза національній безпеці США.

У міністерстві юстиції та міністерстві торгівлі, а також у "Лабораторії Касперського" від коментарів відмовилися. Компанія весь час раніше заперечувала, що таємно співпрацює з російською розвідкою.

Як зазначає Reuters, розширене розслідування проводиться з використанням нових широких повноважень, створених адміністрацією Дональда Трампа, які дозволяють Міністерству торгівлі забороняти або обмежувати транзакції між американськими фірмами та інтернет-, телекомунікаційними та технологічними компаніями з "іноземних противників", включаючи Росію та Китай.

Щодо програмного забезпечення "Касперського" США можуть використати заборону його використання, придбання громадянами США, або ж заборонити завантаження оновлень згідно з положеннями Федерального реєстру.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2017 року Сенат США проголосував за заборону використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" федеральними установами, пославшись на те, що ця компанія може бути інструментом Кремля і представляти собою загрозу для національної безпеки. Ця поправка надала законодавчу чинності рішенням адміністрації Дональда Трампа, яка наказала раніше всім цивільним держустановам видалити софт Касперського зі своїх інформаційних мереж.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що звинувачення в західній пресі про те, що "Касперський" використовується як канал для російських шпигунів – "абсурдні". "Уряд не мав і не має ніякого зв'язку з такою діяльністю", – сказав Пєсков.

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