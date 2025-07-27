Потрібен він для виконання закону про безпечний інтернет у Великій Британії.

У Telegram з'явився офіційний бот для підтвердження віку через сканування обличчя. Зараз він доступний тільки у Великій Британії, де з 25 липня набув чинності закон про безпечний інтернет, який обмежує доступ неповнолітніх до контенту з віковими обмеженнями.

Новий закон охоплює сайти і платформи з матеріалами про саморуйнівну поведінку, включно з темами суїциду, розладів харчової поведінки, а також порнографію, цькування і пропаганду ненависті.

Система працює через спеціального бота, якому потрібен лише доступ до камери. За словами розробників, зображення обробляються на пристрої і не передаються на сервери.

Відео дня

Алгоритм аналізує обличчя в реальному часі, тому використовувати чуже фото або відео не вийде. Ідентифікація проходить один раз, після чого доступ до дорослого контенту відкривається.

Раніше ми розповідали, що підлітки в Британії видають себе за Нормана Рідуса, щоб обійти перевірку віку в Discord. У виданні PC Gamer перевірили цей лайфхак, і він дійсно працює.

Вас також можуть зацікавити новини: