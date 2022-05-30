За останні кілька років камерофони зробили величезний прорив в якості одержуваних знімків, але все одно не дотягують до рівня дзеркалок.

Смартфони переплюнуть за якістю професійні камери не пізніше 2024-го. Таким прогнозом поділився президент та головний виконавчий директор Sony Semiconductor Тероші Сімідзу.

Цього вийде домогтися шляхом поєднання більшої діафрагми, нової структури пікселів і технологій штучного інтелекту, передає Nikkei xTech.

Разом з тим Сімідзу вважає що судячи з поточного прогресу в розробці, приблизно до 2030 смартфони "подужають" ексклюзивні функції сучасних професійних камер. Серед них – знімання в 8K, надшвидкісне серійне знімання та розмиття фону з використанням датчиків ToF.

Зауважимо, що на сьогодні Sony виробляє одні з найкращих та найдорожчих камерофонів на ринку. До 2023 року компанія планує розширити площу суміжних виробничих площ на 60%, а також наростити виробництво датчиків зображення для смартфонів.

iPhone 13 Pro програв Android-смартфону в порівнянні камер

Раніше блогер провів порівняння роботи камер топового смартфона від Apple – iPhone 13 Pro, – з флагманом Oppo Find X5 Pro, який багато хто називає найкращим мобільним девайсом компанії на сьогодні.

Зазначається, що iPhone від Oppo "відокремлюють роки", попри те, що камери досі вважаються однією з головних фішок "яблучних" флагманів. Інсайдери пишуть, що Apple планує знову повернути провідні позицію з виходом iPhone 14, в якій компанія відмовиться від 12-МП датчика зображення на користь сенсора роздільною здатністю 48 Мп.

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