Прем'єра новинки очікується влітку.

Колись один з лідерів ринку мобільних телефонів Motorola готує до релізу новий флагман, який проходить під кодовою назвою Frontier 22.

Портал WinFuture опублікував перший рендер та характеристики пристрою. Наголошується, що смартфон отримає поліпшену версію топового Snapdragon 8 Gen 1 та камеру рекордного дозволу на 200 Мп.

Зовні смартфон кардинально відрізняється від нещодавно випущеного Moto Edge X30. У нього тонше рамки, дисплей зігнутий з боків, а також зовсім інакше оформлення потрійної камери на задній панелі. Фронтальна камера врізана по центру, а сканер пальця прихований в нижній області матриці.

За даними інсайдера, новинка отримає 6.7-дюймовий POLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 144 Гц та підтримкою стандарту HDR10+. Також вказується наявність від 8 до 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR 5 та накопичувача UFS 3.1 на 128/256 ГБ. Батарея – 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 125 Вт.

Основний сенсор на 200 Мп доповнюється 50-МП ультраширококутною камерою та 12-МП телекамерою з двократним оптичним наближенням. В оснащення також увійдуть стереодинаміки, USB-C, модуль NFC, Bluetooth 5.2 і підтримка двох SIM-карт.

Офіційна презентація смартфона очікується влітку. За якою ціною його продаватимуть, невідомо.

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Раніше повідомлялося, що легендарні смартфони BlackBerry повернуться в 2022 році. Пристрої точно отримають QWERTY-клавіатуру і підтримку 5G, а їх головною фішкою стане підвищена конфіденційність для корпоративних користувачів.

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