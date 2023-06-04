Смартфони бренду Infinix першими в світі отримають вбудований ChatGPT.

Компанія OpenAI вже випустила офіційний додаток чат-бота ChatGP. Поки він доступний тільки для iPhone, але незабаром має вийти версія і для Android. Крім цього, виробники смартфонів почали безпосередньо інтегрувати ШІ-помічника в свої пристрої.

Відомо, що Infinix, молодий китайський бренд, стане першим виробником, який інтегрує ChatGPT у свої смартфони. Про це повідомив відомий інсайдер Ice Universe, який надає ексклюзивну і точну інформацію про ще не випущені новинки.

Першими гаджетами з попередньо встановленим ChatGPT стануть смартфони серії Infinix Note 30. При цьому ChatGPT буде не просто вбудований в ОС, а й об'єднаний з фірмовим голосовим асистентом Folax, що дасть користувачам набагато більше можливостей. Все це буде абсолютно безкоштовно і без необхідності реєстрації акаунта в сервісі OpenAI.

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Цілком ймовірно, що найближчим часом по стопах китайської компанії підуть і більш імениті гравці ринку, зокрема Samsung і Xiaomi.

Нагадаємо, що Infinix представила оновлену лінійку смартфонів Note 30 в кінці травня. До неї увійшло три моделі – Note 30, Note 30 5G і Note 30 Pro 5G. Новинки працюють на процесорі MediaTek Helio G99, підтримують швидку зарядку і отримали дисплеї FullHD+ на 120 Гц.

Що таке ChatGPT і чому він такий популярний

ChatGPT з моменту запуску на початку 2023 року викликав справжній ажіотаж у світі хай-тек. Цей чат-бот здатний легко і впевнено відповідати на найрізноманітніші питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

У середині березня чат-бот ChatGPT оновився до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів. Очікується, що модель GPT-5, яка вийде до кінця року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Opera випустила найбільш просунутий браузер у світі з вбудованим ChatGPT і "розумними" вкладками. Вже цього року він замінить поточний веб-оглядач для ПК.

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