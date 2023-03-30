Вже зараз з фірмового магазину можна скачати YouTube, Gmail й весь офісний набір.

Нові смартфони Huawei вже кілька років виходять без сервісів Google, що було справжньою проблемою для активних користувачів YouTube,"Диска" чи Gmail. Втім, як здається, це вже в минулому.

Відтепер потрібні програми стали доступні прямо в AppGallery – фірмовому магазині Huawei. Вже зараз доступні YouTube, офісний набір, а також "Фото" і "Карти". Gmail ще немає, але це, мабуть, питання часу.

Як і раніше, для роботи цих програм потрібні Google-сервіси, але і ця проблема вирішується через той же AppGallery – досить завантажити утиліту GBox ("Джібокс") й один раз авторизуватися через офіційну форму підтвердження облікового запису Googlе.

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Як зазначають користувачі, з AppGallery досвід використання сервісів виходить практично безшовним, ніби й не було ніяких обмежень з боку Google. Це важливий крок вперед для компанії Huawei, який безумовно радує.

Нагадаємо, що в 2019 році уряд США заборонив американським компаніям співпрацювати з Huawei, унаслідок чого сервіси та додатки Google не можуть бути встановлені на нові смартфони Huawei. Через це також довелося відмовитися від 5G, виробництва фірмових процесорів Kirin і продати бренд Honor, щоб зняти з нього обмеження.

Раніше цього місяця Huawei представила серію Huawei P60 – це перші в світі смартфони з двостороннім супутниковим зв'язком. Вони вміють як відправляти повідомлення" в космос", так і приймати їх.

Разом з новими смартфонами компанія випустила незвичайні Bluetooth-навушники у формі "краплі". Зазначається, що така форма навушників була обрана в ході "десятків тисяч тестів", а користувачеві повинно бути комфортно під час їх носіння.

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