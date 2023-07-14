З ним швидкість передачі даних досягає 224 Гбайт/с, і відбувається це не шляхом радіочастот, а за допомогою світла.

Інститут інженерів електротехніки та електроніки (IEEE) затвердив стандарт "світлового" Інтернету Li-Fi 802.11 bb, який в 100 разів швидше звичного Wi-Fi.

Суть технології полягає в передачі даних шляхом непомітного для людського ока мерехтіння світла – в якості роутерів можуть виступати звичайні LED-лампочки і навіть монітори, пише Tom's Hardware.

Прихильники нового стандарту бездротового зв'язку називають його швидшим, надійнішим і безпечнішим варіантом, в порівнянні зі звичними Wi-Fi або 5G. Головна перевага перед попередниками – в швидкості до 224 Гбайт/с.

Ну а недолік зрозумілий: оптичний зв'язок не може подолати непрозорі покриття на зразок стін, так що роутери-світильники потрібні в кожній кімнаті. Перші гаджети з підтримкою Li-Fi повинні з'явитися вже в наступному році.

Як повідомляв УНІАН, восени 2022 року Intel представила новий стандарт Wi-Fi 7. Швидкість склала понад 5 Гбіт/сек – це в п'ять разів швидше, ніж у стандарту Wi-Fi 6.

Однак цінність Wi-Fi 7 виходить за рамки простого збільшення швидкості. Новий стандарт повинен забезпечити високу пропускну здатність мережі і ще нижче затримки – це буде мати неоціненне значення для "імерсивного досвіду" в онлайн іграх і бездротових VR-гарнітурах, а також для потокового відео.

Комерційні версії пристроїв з Wi-Fi 7 повинні з'явитися на ринку в другій половині 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: