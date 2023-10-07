Модель Active пропонує металеву раму, великий дисплей AMOLED та підтримку GPS.

Один з найпопулярніших суббрендів Xiaomi – Amazfit – без зайвого шуму запустив продажі розумних годинників Active. Вони можуть протягнути майже місяць на одному заряді, а ще мають купу режимів тренування і великий екран.

Amazfit Active отримали квадратний AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,75 дюйма і роздільною здатністю 450 х 390 пікселів. Годинник пропонує металеву рамку та захищений від попадання вологи (5 ATM), пише Gizmochina,

Найважливішою фішкою новинки є акумулятор місткістю 300 мАг. Як обіцяє виробник, в звичайному режимі годинник пропрацює до 14 днів, в режимі економії енергії – до місяця. Безперервне тренування з активним GPS повністю розрядить акумулятор за 24 години.

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У Amazfit Active вбудовано датчик BioTracker PPG, який фіксує частоту пульсу і рівень насичення крові киснем. Також датчик обладнаний вбудованим термометром, а спортсмени оцінять наявність GPS.

Годинник вміє відображати сповіщення і вхідні дзвінки зі смартфона, а також управляти музикою. На AliExpress Amazfit Active продаються за 150 доларів (~5400 грн).

Минулого місяця Apple представила нове покоління своїх смарт-годинників – вони отримали відразу низку крутих фішок. Так, версія для спортсменів Watch Ultra 2 отримала найяскравіший у світі екран на 3000 ніт. А однією з головних фішок Series 9 став спеціальний жест подвійного торкання пальців.

Також УНІАН розповідав про "невбивні" смарт-годинники вартістю всього 20 доларів. Вони призначені насамперед для активного відпочинку, а коштують набагато дешевше конкурентів.

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