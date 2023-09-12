Обидві моделі почнуть продаватися в США з 22 вересня.

Разом з новими Айфонами корпорація Apple представила й оновлену лінійку розумних годинників, які не змінилися зовні, але обзавелися поліпшеним залізом й низкою цікавих фішок.

Оновлена лінійка Series 9 тепер працює на процесорі S9 – цей чіпсет на 50% потужніше аналогічного в Series 8. Екран теж прокачали – тепер він має максимальну яскравість 2000 ніт в піку, як у iPhone.

Однією з головних фішок Series 9 став спеціальний жест рухом пальців, за допомогою якого можна управляти смарт-годинником однією рукою – напружуючи кулак або стискаючи великий і вказівний палець. Зручно в тому випадку, якщо друга рука зайнята, а відповісти на дзвінок чи вимкнути будильник потрібно. Фішка запрацює наступного місяця.

Ще одна цікава особливість пов'язана з Siri. Голосовий помічник буде використовувати чіп Neural Engine, що дозволяє звертатися до асистента навіть без інтернету. Ще у Siri тепер можна уточнити інформацію про здоров'я та фізичну активність.

Нові годинники будуть доступні в п'яти кольорах алюмінієвого корпусу і трьох сталевого, включаючи новий рожевий колір. Вартість Apple Watch 9 починається з 399 доларів, чи 15 000 в грн. Попереднє замовлення відкривається сьогодні, а продажі почнуться 22 вересня.

А ось другому поколінню Apple Watch Ultra уваги на презентації приділили зовсім небагато. Вони теж отримали старий дизайн, але підтримують новий жест, оснащені екраном яскравістю до 3000 ніт і працюють трохи більше ніж добу, але в режимі економії енергії можна "вижати" 72 годин.

Ціна – 799 доларів (~30 000 грн). Обидві моделі почнуть продаватися в США з 22 вересня.

Нагадаємо, що на жовтень у Apple запланована ще одна презентація, на якій покажуть нові комп'ютери на базі однокристальної системи М3. Апгрейд отримають моделі iMac 24", MacBook Air 13" і MacBook Pro 13.

А вже навесні 2024 анонсують нові iPad з OLED-дисплеями. Вони теж отримають новітній процесор М3 і гігантський накопичувач на 4 ТБ в топової конфігурації.

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