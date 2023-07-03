Також він може похвалитися величезним екраном діагоналлю 1,95 дюйма і до 150 видів тренувань.

Компанія Fire-Boltt представила надміцний смарт-годинник Combat, який безумовно заслуговує на увагу. Він призначений насамперед для активного відпочинку, а коштує набагато дешевше конкурентів.

Відразу два величезних плюси цієї моделі – захист від фізичних пошкоджень по військовому стандарту і вологозахист IP68, що дозволяє спокійно пірнати в цих годинника на глибині до 1,5 метра, не побоюючись за їх цілісність, повідомляє Gizmochina.

Крім "невбивного" корпусу, годинник виділяється і величезним екраном діагоналлю 1,95 дюйма з роздільною здатністю 240 х 284 пікселі. Акумулятор забезпечує 8 днів активної роботи при звичайному використанні і до 30 днів в режимі очікування.

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В іншому ж це звичайний трекер активності з базовими датчиками для моніторингу основних показників здоров'я, зокрема, пульсометр, пульсоксиметр і сенсор для зчитування артеріального тиску. Крім того, годинник розпізнає до 150 видів тренувань.

Fire-Boltt Combat оцінили всього в 1799 рупій (~800 грн). Поки девайс доступний тільки в Індії, але поява їх на майданчику AliExpress це тільки питання часу.

Найкращі розумні годинники для купівлі в 2023 році

Як УНІАН повідомляв раніше, Huawei випередила Apple і першою випустила годинник з функцією вимірювання цукру в крові. Нова фіча здатна визначити ймовірність ризику розвитку цукрового діабету відразу за 10 різними показниками, що дозволить вчасно звернутися до лікаря.

Також ми розповідали про один з найкращих смарт-годинників Amazfit за співвідношенням "ціни і якості". За 50 доларів покупці отримують автономність до 12 днів, найбільший екран в лінійці бренду і захист від води і пилу.

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