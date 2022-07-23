Також була "уповільнена" робота пошукової системи Google.

Окупанти заблокували відеохостинг YouTube в Запорізькій області. Там також не працюють Facebook та Twitter, а робота пошуковика Google в регіоні "була уповільнена".

Як повідомив пропагандистському ресурсу "ТАСС" Володимир Рогов, призначений РФ "членом головної ради військово-цивільної адміністрації" Запорізької області, це зроблено "на його прохання".

За його словами, до таких заходів довелося вдатися через те, що дані сервіси нібито ігнорують попередження "влади" про неприпустимість "дезінформації, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та інших нехороших речей". Мало того, запевняє Рогов, ці сервіси "блокують вірогідну інформацію про відновлення життя в області".

Напередодні про блокування Google також оголосили угруповання "ЛНР" і "ДНР". Таким чином, сервіси компанії заблоковані на всій тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

VPN-сервіси для українців на тимчасово захоплених територіях

В РНБО дали рекомендації щодо VPN-сервісів для українців, які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого 2022 року території, і які підключені до російських мереж.

Якщо ви вирішили зупинитися на безкоштовному VPN, насамперед перевірте репутацію сервісу в пошуковику – чи не було фактів витоку або продажу призначених для користувача даних. Також не варто користуватися російськими VPN, оскільки вони, ймовірно, можуть надсилати дані російським спецслужбам.

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