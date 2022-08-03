Застосунок дозволяє постраждалому викликати та отримати допомогу без телефонного дзвінка, не привертаючи увагу кривдника.

У Міністерстві внутрішніх справ України презентували мобільний застосунок для реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

Зазначається, що цей застосунок дозволяє постраждалій особі викликати та отримати допомогу без телефонного дзвінка, не привертаючи увагу кривдника.

"Це додатковий та зручний спосіб для реагування на випадки домашнього та гендерно зумовленого насильства. Також мобільний застосунок - це ресурс з корисною інформацією про види насильства, картою з всіма доступними сервісами поряд, і, звісно, кнопкою виклику поліції", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що застосунок можна завантажити у Google Play та App Store. У міністерстві також зауважили, що програма інтегрована з інформаційно-комунікаційною системою "Інформаційний портал НПУ".

"Розробники зазначають, що зовнішній вигляд і функціонал будуть змінюватись, адже це питання безпеки. Назва застосунку не розповсюджується публічно, щоб кривдник не зміг визначити його на телефоні жертви", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії поліція зареєструвала понад 58 тис. повідомлень про домашнє насильство. Це більш ніж удвічі менше, ніж минулого року, зауважили у МВС.

"18 226 кривдників поставлені на облік", - констатували у міністерстві.

Також зауважується, що, згідно з результатами опитування, проведеного Фондом Народонаселення ООН серед цільових груп, 56% опитаних відчувають, що кількість випадків такого насильства останнім часом зросла.

У своєму виступі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що сьогодні війна несе загрозу зростання випадків насильства у майбутньому. Тому зараз МВС має надати всі інструменти та підтримку, щоб захистити найвразливіші категорії громадян.

Так, підсумували у міністерстві, застосунок "закамуфльований" під звичайний (не виглядає як застосунок для виклику поліції, не викликає підозр у аб'юзера).

"Основні функції застосунку стають видимі тільки тим, хто потребує допомоги поліції. Така концепція робить його непримітним для кривдника, що дозволяє постраждалій без остраху встановити та використовувати його у своєму телефоні", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні стала доступна функція Instagram Music.

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