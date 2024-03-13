Збитки внаслідок хакерської атаки виявились більшими за очікування.

Українські кіберфахівці в ході багатопрофільної хакерської атаки зламали систему оплати квитків проїзду у громадському транспорті у Москві та Казані.

Як повідомляє IT Army of Ukraine, вони змогли вивести з ладу систему "Тройка", яка загалом обслуговує 38 російських регіонів.

Крім цього, що у перелік їхніх цілей також потрапила низка російських урядових та місцевих порталів, а збитки внаслідок атаки виявились більшими за очікування.

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"Колатеральні збитки виявились навіть більшим за наші очікування, ми вже бачимо шкоду деяким державним мережам та пов'язаним з ними провайдерами, системі паркування", - сказано у повідомленні.

Українські хакерські атаки на РФ - деталі

Хакери Головного управління розвідки МО України знищили у "нуль" всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting під час нової кібератаки.

В ГУР пояснили, що йдеться про компанію, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості й позиціонувала себе, як один з найсучасніших проектів на ринку РФ.

IPL Consulting надавала послуги компаніям, які займалися проектуваннями компонентів для авіації й автомобілів РФ, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, потрібних російському оборонно-промисловому комплексу для війни з Україною.

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