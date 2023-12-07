Йдеться про інноваційний бюджетник, який випускається в "старому" дизайні, але з сучасним процесором.

iPhone SE першого покоління офіційно став частиною історії. Apple включила смартфон, представлений в 2016 році, в список "застарілих і вийшовших з експлуатації" гаджетів.

Останній номерний апдейт SE отримав 25 жовтня: на нього вийшла iOS 15.8. При цьому сам смартфон офіційно значиться знятим з виробництва з вересня 2018. А до "застарілих" Apple відносить гаджети, зняті з виробництва понад 5 років тому, пише MacRumors.

Додавання iPhone до списку застарілої техніки означає, що смартфон більше не буде отримувати ніяких оновлень від Apple, а запчастини для нього повністю вийдуть з ужитку. Таким чином, ще одна поломка стане вже фатальною.

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Перше покоління iPhone SE вийшло в 2016 році. На сьогодні випущено їх три покоління: це найдоступніші смартфони від Apple, що випускаються в "старому" дизайні, але з сучасним процесором. Актуальний iPhone SE 3 представили в березні 2022 року.

Показово, що найбільшою симпатією сьогодні користуються компактні Айфони, які відрізняються маленьким екраном, в порівнянні з сучасними моделями. iPhone 12 Mini і iPhone SE 2 лідирують у рейтингу задоволеності AnTuTu.

iPhone SE 4 на підході: яким буде доступний смартфон Apple

Всі чутки та витоки вказують на те, що Apple веде роботу над наступним поколінням iPhone SE. У ньому компанія відмовиться від застарілого дизайну iPhone 8, а зовнішній вигляд стане більш актуальним і буде нагадувати iPhone 14, тобто смартфон отримає 6,1-дюймовий екран і позбудеться кнопки Home.

Ще однією особливістю наступного покоління SE стане перехід на Apple A16 Bionic, тобто запасу продуктивності вистачить на довго. Офіційний дебют новинки очікується не раніше 2024 року, а можливо і в 2025.

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