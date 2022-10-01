"Шістка" була знята з виробництва ще кілька років тому, але продовжувала отримувати виправлення безпеки та технічну підтримку від Apple.

Один з найпопулярніших смартфонів в історії Apple – iPhone 6 – став частиною історії. Раніше на цьому тижні купертинівці додали "шістку" у свій список застарілих продуктів.

Про це повідомляє портал MacRumors.

iPhone 6 напевно залишиться в пам'яті багатьох "яблучних" користувачів, оскільки це був перший смартфон компанії з великим екраном. Також саме він визначив новий дизайн з округленими гранями, який проіснував аж до iPhone 11.

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До того ж, згідно зі статистикою, звичайний iPhone 6 і iPhone 6 Plus донині утримують абсолютний рекорд продажів серед всіх поколінь айфонів. Загальна кількість відвантажень смартфонів шостої серії перевищила 350 млн пристроїв.

Зауважимо, що "шістка" була знята з виробництва ще кілька років тому, але продовжувала отримувати виправлення безпеки та технічну підтримку від Apple. Що цікаво, iPhone 6 "плюс" став вінтажним продуктом набагато раніше. Це пов'язано з тим, що звичайна модель довше продавалася в деяких регіонах.

До речі, техніка Apple визнається застарілою через п'ять або більше років з тої пори, як вона перестала поширюватися для продажу. Для власників цих девайсів це означає одне: тепер їх буде складніше відремонтувати. Так, в авторизованих сервісних центрах їх приймуть на ремонт тільки при наявності необхідних запчастин.

Чутки про iPhone 15 і iPhone SE (2023)

З моменту запуску iPhone 14 пройшло два тижні, а мережа вже активно повниться чутками про його наступника. Очікується, що замість iPhone 15 Pro Max в наступному році Apple випустить iPhone 15 Ultra. І в ньому нарешті замінять фірмовий Lightning на USB-C.

Також інсайдери стверджують, що замість iPhone 14 mini у 2023 Apple випустить iPhone SE 4. Бюджетний айфон все ще збереже одинарну основну камеру, але відмовиться від системи Face ID, що, своєю чергою, дозволить зменшити величезну рамку екрана.

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