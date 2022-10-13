Загалом літаючі боліди хочуть зробити досить швидкими та мобільними, щоб видовищність не поступалася "Формулі-1".

В Австралії пройшла перша повноцінна гонка на літаючих електричних автомобілях. Запис з ним опублікували в мережі.

Два пілоти змагалися на трасі довжиною близько кілометра – максимальна зареєстрована швидкість склала 102 км/год, а час проходження кола трохи менше ніж 40 секунд, пише IFLScience.

Захід організувала компанія Alauda Aeronautics, в якій працюють вихідці з McLaren, Boeing, Jaguar, Rolls-Royce і Brabham. Вона ж і побудувала гоночні аеромобілі Airspeeder, які важать 130 кг і здатні розганятися до 250 км/год.

Поки змагання тестові, тому Airspeeder управляються дистанційно, а перші гонки з пілотами в кабінах заплановані на 2024 рік.

Загалом літаючі боліди хочуть зробити досить швидкими та поворотними, щоб видовищність не поступалася "Формулі-1".

Як УНІАН вже писав, раніше в США представили перший у світі літаючий мотоцикл. Він здатний розвивати швидкість до 100 км/год і перебувати в повітрі до 40 хвилин.

Ховербайк вже продається в Японії – вартість одного такого становить 777 тисяч доларів. Компанія-виробник Aerwins Technologies планує до 2025 року знизити вартість електричної моделі меншого розміру до 50 тисяч доларів.

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