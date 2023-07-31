Водночас показник червня цього року становить 573 млн. доларів.

У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав 3,38 млрд. доларів.

Як повідомляє прес-служба Асоціації IT Ukraine із посиланням на дані Національного банку, водночас показник червня цього року становить 573 млн. доларів.

За словами виконавчого директора Асоціації Костянтина Васюка, у поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами пів року "було б дивом".

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"В той же час, позитивний сценарій - збереження обсягів експорту та припинення падіння експортних показників ІТ-послуг, на жаль, теж не відбувся. Отже, за результатами півроку, ми фіксуємо тренд на зниження обсягів експорту українського ІТ", - додав він.

За його словами, українська ІТ-індустрія зберегла експертизу та кадри в Україні, але щоб зберегти конкурентні переваги на глобальному ринку, цього недостатньо, тому компанії вимушені розвивати закордонні офіси, щоб зберегти існуючих, та залучати нових клієнтів.

"Але, при цьому, в Україні ІТ компанії активно інвестують в нові розробки в сфері defence-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти і не дають приросту експортних показників бюджету, але роблять значно більше - створюють нові унікальні продукти на майбутнє і допомагають боронити нашу країну сьогодні", - зазначив Васюк.

IT-сфера в Україні - деталі

Станом на червень цього року в українській IT-сфері працює близько 240 тисяч чоловіків і понад 71 тисяча жінок. Так, близько 19 тисяч жінок працюють тестувальниками, а ще по 12 тисяч працюють у розробці й рекрутингу. Відомо, що 87% усіх IT-фахівців оформлені як ФОПи. Тому можна припустити, що усього нині 312 тисяч айтівців в Україні.

У липні стало відомо, що медіанна зарплата розробників в Україні вже рік практично не змінюється, однак є тенденція до зменшення зарплат найоплачуваніших фахівців. В першому півріччі цього року вона становила 3 тис. 435 доларів і зросла всього на 35 доларів порівняно з груднем 2022 року. Крім того, в першому півріччі цього року навіть трохи зменшилися на 100 доларів медіанні зарплати розробників рівня Senior та становили до 4 тис. 900 доларів.