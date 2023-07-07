Водночас зарплати досвідчених технічних фахівців з досвідом скоротилися на 500 доларів.

На фоні загального спаду ІТ в Україні на ринку зростає попит на кандидатів без досвіду - кількість вакансій для таких фахівців за півроку зросла майже вдвічі.

Як повідомляють аналітики Opendatabot, спираючись на дані від українського сайту для пошуку роботи IT-спеціалістами Djinni, попри зріст попиту частка вакансій для таких фахівців все ще залишається найменшою. Так, на сайті за червень було опубліковано 550 пропозицій.

Водночас аналітики зазначають, що зарплати досвідчених технічних фахівців з досвідом від 3 та навіть від 7 років скоротилися на 500 доларів до торішніх показників.

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Зазначається, що після пожвавлення у травні, у червні активність у сфері ІТ дещо вщухла. Так, активність рекрутерів поменшала – було опубліковано 14,1 тисячу оголошень, що на 9% менше, ніж у травні. Також на 4% знизилась й активність шукачів. За цей самий час свій профіль активували 19,6 тисяч кандидатів.

"Кандидатів у пошуку все ще більше, аніж пропозицій від рекрутерів: в середньому, 9 кандидатів на 1 вакансію. У Джинні підрахували, що для одного найму цьогоріч рекрутер вивчає вдвічі більше резюме, аніж у 2021", - йдеться в повідомленні.

Українська IT-сфера в умовах війни - головне

У березні стало відомо, що рівно 41% українських айтівців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни й напередодні, планують повернутися до України.

Тоді повідомлялося, що найменш схильні повертатися фахівці, які переїхали в Канаду (62%) і США (46%), а також у Нідерланди (43%). При цьому більшість тих, хто емігрував до Хорватії (78%) і Туреччини (64%), планують повернутися в Україну.

Крім того, у червні стало відомо, що в українській IT-сфері працює близько 240 тисяч чоловіків і понад 71 тисяча жінок. Так, близько 19 тисяч жінок працюють тестувальниками, а ще по 12 тисяч працюють у розробці й рекрутингу. Відомо, що 87% усіх IT-фахівців оформлені як ФОПи. Тому можна припустити, що усього нині 312 тисяч айтівців в Україні.

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