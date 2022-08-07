Звільнені території щодня "зачищають" від залишків "руського миру".

На деокупованих територіях Херсонської області українські військові знаходять міни у будинках та на дитячих майданчиках.

Про це повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка" у соціальній мережі Facebook.

Спеціальні підрозділи щодня проводять "зачистки" звільнених територій, знаходячи там залишки "руського миру".

Міни росіяни залишають у житлових будинках, магазинах, собачих вольєрах та на дитячих майданчиках.

"Не треба бути військовим щоб зрозуміти, що такі дії противника спрямовані проти цивільного населення. Ворог вже давно покинув ідеї щодо подолання української армії, зараз його ціллю є місцеві жителі України. Ворог усіма можливими способами намагається подавити український дух, віру в Перемогу українського народу, віру в спокійне щасливе життя. Але ми знаємо - українців так просто не залякати, нашу націю не здолає підлий окупант", - йдеться у повідомленні Оперативного угруповання.

На опублікованих фото можна побачити протипіхотну осколкову міну спрямованого ураження МОН-50.

Раніше представник української розвідки Андрій Юсов повідомив, що у Херсоні окупанти замінували життєво важливі комунікації, готуючись до відступу після контрнаступу Збройних сил України.

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