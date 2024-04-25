Традиційно, відеокарти AMD пропонують кращу продуктивність, ніж конкуренти Nvidia за ту саму ціну

Березневе опитування Steam показало, що понад 60% геймерів використовують монітор із роздільною здатністю 1920×1080 пікселів. З цієї причини Nvidia і AMD намагаються максимізувати ігрову продуктивність при роздільній здатності 1080p за допомогою своїх бюджетних відеокарт.

Експерти GameRant назвали 6 найкращих відеокарт для ігор з роздільною здатністю 1080p у 2024 році. Усі вони коштують дешевше 300 доларів і будуть актуальними ще багато років.

На першому місці Radeon RX 7600 XT. У цієї відеокарти невисокий цінник і відразу 16 ГБ відеопам'яті, що дасть змогу забезпечити стабільні 60+ кадрів за секунду на найвищих налаштувань графіки впродовж багатьох років.

Radeon RX 7600 на другому місці, як найкраща бюджетна відеокарта AMD для 1080-геймінгу. Альтернативою від NVIDIA є GeForce RTX 4060, яка трохи дорожча, але пропонує вищу частоту кадрів на спожитий ват. Відео дня

Далі йде Radeon RX 6750 XT, як найкраща відеокарта середнього класу для ігор у 1080p, що забезпечує при цьому продуктивність, яка конкурує з RTX 4060 Ti і RX 7600 XT.

Мрія будь-якого бюджетного геймера - Radeon RX 6600. Ця картка коштує близько $200 і забезпечує топову продуктивність у деяких тайтлах у 1080p навіть на ультра налаштуваннях.

Замикає топ-6 Radeon RX 7700 XT, яку оглядачі назвали найкращою відеокартою для 1080p високого рівня. Ця модель також підійде для ігор з роздільною здатністю 1440p.

Як раніше повідомляв УНІАН, для геймерів зараз настав гарний час оновити відеокарту за вигідною ціною. Наступне покоління відеокарт AMD і Nvidia вийде вже до кінця 2024 року, тому обидва виробники прагнуть максимально скоротити залишки старих моделей.

Свіже опитування Steam показало, що відеокарти Nvidia встановлені в 76% ігрових систем, тоді як AMD - лише 16%. А найпоширенішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060, більш того, її популярність тільки зростає.

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