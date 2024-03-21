Вона дасть змогу користувачам платформи перекладати аудіо в текст простим натисканням на кнопку.

Розробники месенджера WhatsApp планують додати в сервіс функцію розшифровки голосових повідомлень. Опція призначена для тих, хто надає перевагу читати текст, а не прослуховувати голосові нотатки.

Як зазначає сайт WABetaInfo, всі користувачі зможуть перевести аудіо в текст простим натисканням на кнопку - функція буде вбудована в месенджер нативно. Перед першою розшифровкою месенджер завантажить необхідні скрипти. Надалі цього робити не доведеться.

Подібна функція вже давно є в Telegram, але повноцінно вона доступна тільки за платною підпискою. До того ж власники Premium можуть заборонити, щоб їм надсилали голосові повідомлення.

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Поки що функція розшифровки "голосових" знаходиться в бета-статусі і прихована від користувачів WhatsApp. Точної дати релізу апдейта немає, але довго чекати не доведеться. Тим паче, що на iPhone цю функцію розробники надали ще торік – досі вона залишалася недоступною лише для користувачів Android.

Нагадаємо, в нещодавньому апдейті у WhatsApp додали функцію для обміну файлами з людьми поблизу – по суті, це аналог AirDrop. Також стали доступні голосові повідомлення, які видаляються після прослуховування.

А цього місяця на WhatsApp чекають серйозні зміни: через нього можна буде писати користувачам Telegram, Discord та інших месенджерів. Таке нововведення зумовлене новим законом про великі монополії. Можливо, щось подібне з'явиться і в інших сервісах обміну повідомленнями.

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