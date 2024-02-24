Попри свою популярність у месенджері Цукерберга досі немає підтримки анімованих стікерів. Але скоро це виправлять.

Незважаючи на свою величезну популярність, у WhatsApp все ще немає деяких фішок, які в інших месенджерах уже давно стали нормою. Проте розробники знають про це, і недавнє оновлення вказує на близьку появу анімованих стікерів.

Нововведення помітив ресурс WABetaInfo в бета-версії WhatsApp для Android. Зазначається, що анімовані стікери можуть бути у форматі WebP або Lottie. Завдяки останньому, стікери можна збільшувати та зменшувати без втрати якості, що робить такі стікери універсальними для різних розмірів екрана.

На сьогодні у WhatsApp реалізовано лише підтримку статичних стікерів та емодзі, а також анімованих емодзі, що відтворюються лише в разі їхнього надсилання окремо від тексту. І враховуючи відсутність анімованих стікерів, багато користувачів замість них відправляють співрозмовникам GIF-анімації.

Відео дня

Фахівці кажуть, що це може здатися незначною зміною порівняно з іншими, однак анімовані стікери та емодзі вже давно завоювали популярність серед користувачів Telegram. Багато хто воліє використовувати зображення замість простих фраз і описів, що робить цю функцію затребуваною.

Якщо тестування пройде вдало, то анімовані стікери з'являться вже в наступному оновленні WhatsApp для Android, iOS та інших платформ.

Нагадаємо, в останньому апдейті у WhatsApp додали функцію для обміну файлами з людьми поблизу - по суті, це аналог AirDrop. Також доступні голосові повідомлення, які видаляються після прослуховування.

А незабаром через WhatsApp можна буде писати користувачам Telegram, Discord та інших месенджерів. Фішку розробили через антимонопольний закон ЄС, який зобов'язує впровадити сумісність різних месенджерів. У майбутньому користувачам не доведеться встановлювати десятки програм для підтримки зв'язку з друзями і знайомими.

Вас також можуть зацікавити новини: