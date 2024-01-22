По суті, це аналог AirDrop для користувачів популярного месенджера.

В WhatsApp з'явилася можливість швидкого обміну файлами з людьми поблизу. По суті, це аналог AirDrop для користувачів месенджера.

Так, в додатку з'явився розділ People Nearby. Для передачі файлу і відправник, і одержувач мають відкрити цей розділ на своїх пристроях. Щоб почати передачу, досить буде струсити смартфон, повідомляє видання WABetaInfo.

Що стосується конфіденційності, зазначається, що обмін файлами захищений наскрізним шифруванням, а неконтакти не бачать номер телефону користувача на іншій стороні.

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Зараз нововведення на останньому етапі тестування і скоро з'явиться в App Store і Google Play.

До цього в WhatsApp з'явилася можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків. Також в популярному месенджері стали доступні голосові повідомлення, які видаляються після прослуховування.

А ще раніше WhatsApp на прохання користувачів повернув стару, але популярну функцію. Йдеться про можливість відправки "одноразових" фото і відео, яку прибрали більше як рік тому.

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