Йдеться про можливість надсилати голосові повідомлення, що самознищуються після прослуховування.

Творці месенджера WhatsApp оголосили про впровадження нової функції, якої немає навіть в Telegram. Тепер користувачам стали доступні голосові замітки, розраховані на одноразове прослуховування.

Функція називається "Одноразовий перегляд". Раніше вона поширювалася на фото і відео, а тепер таку ж можливість впровадили в голосові повідомлення – вони будуть зникати відразу після прослуховування.

Як зазначили самі розробники, нововведення може стати в пригоді в самих різних ситуаціях. Наприклад, якщо ви хочете продиктувати другу дані кредитної картки або плануєте влаштувати сюрприз – ділитися важливою інформацією за допомогою голосових повідомлень стало ще безпечніше.

Відео дня

Як одноразові фото і відео, такі голосові повідомлення відзначені спеціальним значком, який попереджає, що запис можна прослухати тільки один раз.

Поширення нововведення вже почалося. Нова функція поступово з'являється у частини користувачів і стане доступна для всіх найближчими днями.

До цього в WhatsApp з'явилася можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків. Але є нюанс: включення нових налаштувань захисту може позначитися на якості звуку,

А ще раніше в WhatsApp нарешті з'явилася підтримка декількох акаунтів на одному пристрої. Хоча подібна функція існує в Telegram ще з 2017 року.

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