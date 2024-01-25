В майбутньому користувачам не доведеться встановлювати десятки програм для підтримки зв'язку з друзями і знайомими.

WhatsApp готується до багатоплатформного майбутнього: скоро через нього можна буде писати користувачам Telegram, Discord та інших месенджерів.

В останній бета-версії WhatsApp для iOS з'явився новий розділ "Сторонні чати", в який можна додавати чати з інших месенджерів. Функцію вже тестують, але коли вона стане доступна всім, поки невідомо.

У цей розділ будуть приходити повідомлення з інших месенджерів навіть від тих акаунтів, які не зареєстровані в WhatsApp. У бета-версію вже додана сумісність з Telegram і Discord, а з часом з'явиться підтримка взагалі всіх месенджерів: Viber, iMessage, Signal та інших.

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Таке нововведення обумовлено новим законом про крупні монополії. В його рамках Apple повинна відкрити установку додатків не з App Store, а також доступ до NFC, а програми, включаючи WhatsApp – сумісність різних месенджерів.

Точна дата запуску цієї функції поки невідома. Очікується, що її реалізують в найближчому оновленні, оскільки закон ЄС набирає чинності в березні. Можливо, щось подібне з'явиться і в Telegram, а також інших сервісах обміну повідомленнями.

Новий закон фактично запобіжить практиці примушування користувачів до встановлення 3-4 месенджерів для підтримки зв'язку з друзями та знайомими. Замість монополії на служби обміну повідомленнями, месенджери будуть змушені заманювати користувачів зручністю інтерфейсу, захищеністю і корисними функціями.

В останньому апдейті в WhatsApp з'явилася можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків. Також в популярному месенджері стали доступні голосові повідомлення, які видаляються після прослуховування.

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